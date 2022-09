Møre

Høydalsneset:

- Kven har ansvaret om isen frå kraftlinja tek liv?

Flyfoto, arkiv: Ut Austefjorden med Høydalen ned til venstre, og Hjartåbygda til høgre litt lengre ute. Pilene over fjella viser om lag kvar kraftmastene står og er redigert på av Møre. (Foto: Jørn Olav Løset)

Fiskarar har opplevd store mengder is som dett ned frå kraftlinja som går over sjøen. Ein båt vart nesten råka, og folk er redde for at liv skal gå tapt til vinteren.