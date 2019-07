Lokalpatrioten Arild Hagen Bakke

Arild Bakke er kjend som ei eldsjel innan fotballen. I sommarpraten fortel han om livet på og utanfor stadion.

Publisert: 14.07.2019 kl 07:00

Arild er 35 år, er sambuar og har tre gutar. Arild er tilsett i VTI og er leiar for Fotballfritidsordninga i Volda. Han har lenge vore kjent som ein utruleg lokalpatriot og ei eldsjel i Voldafotballen.

Fleire timar om dagen på stadion

Arild beskriv seg sjølv som ein engasjert, dedikert og svært fotballinteressert type. Til dagleg brukar han mellom åtte til tolv timar på Volda Stadion, både med diverse administrasjonsarbeid og med fotballfritidsordninga. I tillegg til å vere med sine eigne born på trening og kamp.



Kom til Volda i 2005

Arild er fødd og oppvaksen på Måløy, men flytta til Volda i 2005 for å starte på lærarutdanninga på Høgskulen.

- Eg likar veldig godt å arbeide med born og å få ta del i deira utvikling, fortel Arild.

Arild fekk raskt tilbod om jobb på fotballfritidsordninga på Mork, og var også lærarvikar der når det var nødvendig. Arild fullførte ikkje lærarutdanninga, men er likevel utruleg glad han prøvde utdanninga i Volda.

- Eg var nok ikkje den mest skuleflinke. Eg trivst veldig godt i praksis, men kanskje litt mindre teoretisk, seier han medan han flirar.

Arild vart likevel værande i Volda. Noko som seinare førte til ein fast jobb han er kjempefornøgd med.

Jobb i VTI

I 2013 fekk han jobb i VTI og vart leiar for fotballfritidsordninga. Ein jobb han er veldig glad for.

- Det er utruleg gjevande å arbeide saman med dei andre her i VTI og å skape aktivitet for born, unge og vaksne, seier han.

I dag er han både leiar for fotballfritidsordninga, kampkoordinator og alt mogleg mann på stadion. Arild fortel at det hadde vore uaktuelt å jobbe i ein annan klubb slik livet hans er i dag.

- Nei, ikkje slik eg har det i dag. Elles er eg utruleg takknemleg for korleis eg vart teken i mot her i Volda, så noko klubbskifte trur eg ikkje det vert, fortel han.

Ein normal dag

På spørsmål om andre interesser, ler Arild godt, før han svarer.

- Det går veldig mykje tid til fotball. Så er det jo familien min sjølvsagt, og oppussing heime, seier han.

Arild fortel at ein normal dag startar med jobb på Volda Stadion, før han reiser heim og er med ungane.

- Etter jobb så lagar vi middag og er med ungane. Så skal gjerne dei på trening eller kamp, fortel han.

Etter å ha følgt dei på kamp eller trening er det heim og vere ilag med familien, litt oppussing og elles likar han godt å berre få vere med ungane.

To av ungane til Arild er allereie aktive i fotballen i Volda. Han ser heller ikkje vekk frå at yngste guten blir med etter kvart.

- Yngste guten er berre to år, men han blir nok med å spelar fotball han òg etterkvart, seier Arild.

Utanfor stadion

Ein skulle tru at dagane var fulle med så mykje tid til fotball og leik med ungane. Men ikkje for Arild. For tida går det med mykje tid til oppussing av eit eldre hus han og sambuaren har kjøpt.

- Det tek ein del tid og det er krevjande. Men det må gjerast det også, og det skal bli fint når det er ferdig, seier Arild.

Sommarferie og familiebesøk

For to veker sidan tok fotballfritidsordninga i Volda pause for sommaren. No nærmar det seg ferie for Arild og dei andre i VTI. Før dei til hausten igjen skal byrje opp att med fotballfritidsordninga.

I ferien ser Arild fram til fleire reiser til familie i nærleiken.

- Det vert nokre familieturar til besteforeldre og andre familiemedlemmar i nærleiken, satsar eg på, seier han.

Men noko sterk sommarkjensle må han nok vente litt på. Vêret den siste tida har ikkje vore heilt optimalt for å slappe av og ha det kjekt i hagen.

- Det hadde jo vore kjekt om det kanskje vart litt sol, slik at eg og ungane kan vere ute og ha det kjekt, legg han til.

Men Arild klarer likevel å finne noko positivt i det dårlege vêret.

- Då er det i det minste ikkje like kjedeleg å stå inne og pusse opp kjellar, seier Arild og ler godt.

Hjartesak og drøymeoverskrift

På spørsmål om kva som er hans kjernesak i Volda, er det ingen tvil. For Arild er det viktigaste å prioritere skule og utdanning. Han håpar at ein framover i enda større grad sørgjer for at ressursane ligg til rette for god utvikling i skulen.

- Ungane er framtida, og for meg er det veldig viktig å sørgje for at alle blir sett. Det er utruleg viktig for meg. Eit skulemiljø der alle blir sett, høyrt og forstått, seier Arild.

Han fortel vidare at ein må passe på å fange opp dei som kanskje ikkje likar seg så godt eller får det heilt til på skulen.

- Skule er ikkje alltid enkelt, men ein må gjer alt ein kan for å legge til rette for at alle kan utvikle seg og lukkast, legg han til.

Her håpar han også at fotballfritidsordninga kan vere med å bidra. På spørsmål om kva hans drøymeoverskrift i lokalavisa ville vore, hamnar også det innan feltet for born og utvikling.

- Det er veldig mykje som kunne vore sagt her. Men den absolutte draumen må vere kanskje nokon som fortel om at fotballfritidsordninga hjelpte dei til å bli sett og forstått, eller noko liknande, svarer han.