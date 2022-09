Møre

Melshornløpet og Barneturlaget:

Løp for store og små i Volda

48 løparar deltok på Melshornløpet i år.

Det gjekk føre seg to løp i Volda laurdag. Eit gjekk til Melshornet og var ein del av Alpetrippelen. Det andre var for born og det var det Barneturlaget som sto bak. Begge starta på Sivert Aarflots plass i sentrum. Til saman sprang nesten to hundre personar på fjellet og langs grusvegane i Volda denne dagen.