Møre

Imponerande givarglede:

Lopperekord for Volda Røde Kors

Audun Høydal, leiar i Volda Røde Kors, var godt nøgd med oppmøtet til årets loppemarknad.

– Det er ei stor glede at vi endeleg er i gang igjen. Vi har arbeidd mykje i fleire dagar no, og det er kjekt å kjenne på folkelivet her. Vi får ein skikkeleg energiboost av det, seier Audun Kristian Høydal, leiar i Volda Røde Kors.