Møre

Løyve til nytt forretningsbygg

Kommunen har gitt rammeløyve til nytt butikk/forretningsbygg på Rotset. Dei andre bygg er Burger King, UnoX, Europris og Rema 1000.

Tenesteutval for forvaltning og utvikling har no gitt rammeløyve til Rotset Eigedom AS, ved ansvarleg søkjar Emineo Bustad AS, til oppføring av nytt butikk-eller forretningsbygg på Øvre Rotset.