Møre

Eliteseriespelar og ingeniør:

- Margit er ein boost for bedrifta

Dei tilsette hos Per Mulvik AS er med sin nye kollega, Margit Lidal, på Volda-kamp. – Vi får ein ekstra «drive» frå publikum i hallen, seier Lidal. (Foto: Håvard Lidal)

Før denne sesongen kom Margit Lidal til Volda for å spele eliteseriehandball. Det kombinerer ho med ingeniørjobb hjå Per Mulvik AS. – Eg likar å ha noko å gjere utanom handballen, så dette var midt i blinken.