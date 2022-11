Møre

Meir enn 500 i fakkeltog på Vartdal

“Stopp rasering av bygda vår!” var ei av parolane i fakkeltoget.

Søndag kveld gjekk over 500 i fakkeltog frå Vartdal kyrkje til Vartdal Helsetun, for å markere at dei er imot nedlegging av sjukeheimsplassar ved Vartdal Helsetun og gjentakande trugslar om nedskjeringar på bygdene.