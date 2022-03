Møre

Volda-rekneskapen 2021:

Gjekk 42,4 millionar kroner i pluss

Kommunedirektør i Volda kommune, Rune Sjurgard. Foto: Volda kommune

Volda kommune fekk eit positivt netto driftsresultat på kr. 42,4 mill. i 2021. I høve kommunen sine totale inntekter, utgjer dette ein resultatgrad på 3,79 %. Dette er godt over kommunen si målsetting på 1,75 % som er nivået for at ein skal ha tilfredsstillande økonomisk handlingsrom.