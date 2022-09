Møre

Monica Iren Solvang er kvalifisert til VM i motbakkeløp

Monica Iren Solvang (Foto: Privat)

- Eg er overraska over at eg er teken ut. Det er artig at eg får prøve meg blant landets beste. Eg hadde ikkje tenkt å satse på det, eg likar berre å springe i fjella!