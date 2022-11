Kommunedirektør Rune Sjurgard bur seg på krisetider:

- Vekstreformene si tid er truleg over. Det vil gi mindre rom for å drive politikk. Det vil vere ei demokratisk belastning å ta ansvaret fullt ut. Vi registrerer dei sterke signala om at offentlege utgifter skal ned, seier Rune Sjurgard i pressemeldinga. Torsdag får Volda-politikarane presentert dei dystre framtidsutsiktene. Foto: Volda kommune