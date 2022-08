Møre

NAV Ørsta Volda har fått nytt brukarutval

Brukarutvalet ved NAV Ørsta Volda hadde for ei tid tilbake konstituerande møte: Frå venstre leiar Monica Osvold i NAV Ørsta Volda. Kristin Vik frå Ørsta kommune, Jan Osborg frå LPP, Hazar Kamil, representerer flyktningane, Jan Ove Haukås tilsettrepresentant i NAV Ørsta Volda og nyvald leiar Hjørdis Almelid Vikenes frå RFF/NCF. (Foto: Janne Ringstad)

- Vi gler oss over at NAV Ørsta Volda har fått på plass eit nytt brukarutval. Då NAV vart etablert i 2006, vart også brukarmedverknad lovfesta. I Ørsta var det tidlegare eit brukarutval i ein del år, men så har vi vore utan i nokre år no. For oss er det verdifullt å ha med oss brukarrepresentantane i det overordna arbeidet vårt. Brukarutvalet går ikkje inn i einskildsaker, men jobbar overordna og på systemnivå i verksemda vår, fortel leiar Monica Osvold i NAV Ørsta Volda i ei pressemelding.