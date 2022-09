Møre

Nei til Hornindal

Hornindal. (Foto: Aarflot Media)

Hornindal Bygdekvinnelag har kontakta Statens vegvesen for å be om vegskilt med stadnamnet Hornindal. Statens vegvesen svarar at dei har sett på stadnamnet og funne at Hornindal er godkjent namn på tettstad i nærleiken av tettstaden Grodås.