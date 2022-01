Møre

Nei til torskeoppdrett i «verdas vakraste fjord»

Samfunnsutvalet i Ørsta ynskjer ikkje torskeoppdrett i Hjørundfjorden. (Foto: Tonje Marie N. Aarflot)

Samfunnsutvalet (SFU) gav avslag på søknad om dispensasjon for etablering av ny akvakulturlokalitet for matfisk av torsk ved Vindsneset i Hjørundfjorden. Kommunedirektøren bed om at ein held fast på dette.