Møre

Nevenyttige og flinke elevar ved Volda ungdomsskule

Prestholmen har fått nye parkbenkar, ei lita utescene og bålplass. Desse 10.-klassingane kunne sist veke seie seg ferdig med prosjektet. Då passa det å ha ein grillfest. Frå venstre: Rosemari, Ning, Even, Oskar, Ole Magnus, Sigurd, Oliver, Dejen, Tadele, Samuel, Houthayfa, Oday, Mathias og Maher. Foto: Privat

Fleire og fleire elevar saknar meir praktisk skuledag, og ein ser at fleire no vel ein yrkesfagleg utdanningsveg etter dei er ferdig med ungdomsskulen. Ved Volda ungdomsskule ser ein også at fleire elevar enn før vel arbeidslivsfag i staden for spansk og tysk.