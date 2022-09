Møre

Fylkestingsvalet 2023:

Per Ivar Lied innstilt som førstekandidat

Per Ivar Lied (Sp).

- I Per Ivar Lied får vi ein førstekandidat med brei politisk erfaring, ein lagspelar og ein brubyggar som vil vere viktig for oss. I lag med dei andre på lista utgjer han eit godt lag som kjem til å gjere ein god jobb for Senterpartiet.