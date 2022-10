Møre

Samferdsleministeren kjem til Volda på statsbudsjettdagen:

Positivt nytt om Voldatunnelen eller ferja?

Samferdsleminister Jon-Ivar Nygård (t.v.) var i Volda i starten av juni og fekk informasjon om Voldatunnelen og at det er mange planar som er avhengig av gjennomføring av den raskast råd. Mellom anna Aasenkvartalet. Informasjonen vart gitt med tanke på Voldatunnelen si plassering på NTP og inn mot statsbudsjettet.

På fotoet frå Nygård god informasjon av voldaordførar Sølvi Dimmen. Varaordførar Sverre Leivdal og prosjektleiar i Statens vegvesen, Rolf Arne Hamre, gav også viktig informasjon til ministeren. Foto: Tore Aarflot

Torsdag 6. oktober vert regjeringa sitt forslag til Statsbudsjettet lagt fram. I og med at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har meldt at han kjem til Volda på sjølve dagen for framlegginga, er det venta at han kjem med midlar og lovnader om eit prosjekt i regionen.