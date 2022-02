Møre

Gjekk for Fremre Mo-utbygging:

Prioriterer tomter framom landbruket

Festtalane om jordbruket var fort gløymt då kommunestyret skulle behandle saka om utbygging av Fremre Mo. Saka øydelegg for fleire gardbrukarar og legg opp til å byggje ned 200 dekar matjord.

I starten av kommunestyret var det flust av festtalar om viktigheita ved å behalde og slutte å byggje ned jordbruket. Trass dette, valde kommunestyret like etter å gå for alternativ 1B for utbygging av Fremre Mo, som opnar for enda fleire tomter på kostnad av landbruket.