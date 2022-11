Møre

Vil ha ny jordvernstrategi på plass først:

Protestaksjon ved Ørsta rådhus

Frå protestaksjon i sommar, mot dei same utbyggingsplanane på Fremre Mo. Foto: Arkiv

Det vert arrangert protestaksjon med appellar i regi av Ørsta bondelag på parkeringsplassen bak rådhuset i Ørsta i morgon, i samband med at det er venta at formannskapet skal vedta første del av planen for utbygging på Fremre Mo.