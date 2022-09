Møre

Demokratiprosjektet:

- Mannsdominansen påverkar den politiske samtalen i kommunestyret

Gudrun Kløve Juuhl i Raudt Volda ønskjer at fleire politikarar enn dei som sit i formannskapet skal få kome med framlegg til korleis ein kan engasjere fleire i lokaldemokratiet i Volda. (Arkivfoto)

Når Volda kommune skal gjennomføre eit prosjekt for at fleire skal engasjere seg i lokaldemokratiet, håpar Gudrun Kløve Juuhl i Raudt Volda at ein vil gå breitt ut og ta med fleire enn berre formannskapet og kommuneadministrasjonen.