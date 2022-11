Møre

Reiser til Colombia for å feire jul

Geir Hjorthol gler seg til å møte barnebarnet sitt igjen og feire jul med familien i Colombia.

I år vert det ei utradisjonell julefeiring for Geir Hjorthol og kona Ingrid Opedal, når dei reiser over Nord-atlanteren for å møte barnebarnet sitt og familien.