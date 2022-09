- Då adm.dir. Brautaset for kort tid sidan uttala til Sunnmørsposten at han ikkje hadde fått «ei einaste negativ tilbakemelding» på fusjonsforslaget, forstod eg at eg måtte engasjere meg. Lurer verkeleg på kven Brautaset lyttar til? Personleg har eg til gode å høyre den første som støttar fusjonen, seier harald Indresøvde (th) til Stig Brautaset (tv). Foto: Arkiv