Givarrekord til TV-aksjonen:

Så mykje gav voldingane

Elin Wilhelmsen, Magnar Sunde, Sverre Leivdal, Astrid Gjersdal og Ragnar Didrik Osdal, i aksjonsnemnda for TV-aksjonen i Volda kommune.

Måndag morgon var det samla inn 680.845 kroner i Volda kommune under årets TV-aksjon til inntekt for Leger Uten Grenser og søsterorganisasjonen Drugs for Neglected Diseases initiative. I gjennomsnitt bidrog kvar innbyggjar med 63 kroner noko som er om lag 14 kroner over landsgjennomsnittet.