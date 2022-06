Møre

Frå miljøvern på Island til turisme i Hjørundfjorden:

– Sæbø har alle ingrediensane

Lilja Jonsdottir flytta frå Island til Sæbø og tok over stillinga som hotellsjef for Sagafjord hotell i mars. Foto: Stine Akeren Bjørdal

Etter fire år som advokat fann Lilja Jonsdottir ut at ho var klar for eit nytt eventyr. No gler ho seg til å ta imot sommargjestane som fersk hotellsjef for hotellet på Sæbø.