Eiksenteret Ørsta og Mats Zuccarello

Saman om å avgrense utanforskap

Mats Zuccarello i ein Fendt-traktor (pressefoto)

Idretts-Norge har i lenger tid lidd av konsekvensane av tidvis nedstenging. Saman med Mats Zuccarello, tek Eiksenteret Ørsta og Zuccarellostiftelsen grep for å sikre at idrettsklubbar og foreiningar over heile Noreg kan tilby fysisk aktivitet og idrett for barn og unge i tida framover.