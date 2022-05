Møre

Volda Handballklubb:

Sara Hoel Røyr har signert ny kontrakt

Sara Hoel Røyr har signert ny toårskontrakt med Volda Handballklubb. Foto: Arkivfoto

Sara Hoel Røyr har signert for to nye år i Volda - Sara har vore ein av dei beste spelarane på rekruttlaget vårt dei siste åra, og vi er utruleg glade for at ho skal fortsette med oss i Volda, seier trenar Halldór Stefán Haraldsson.