Møre

Anne Helen Sunndalsfoll:

– Såra og vonbroten

Anne Helen Sunndalsfoll er såra og vonbroten over at Sparebank 1 Søre Sunnmøre vert fusjonert med Sparebank 1 SMN.

– Eg er stygt redd for at det går same vegen med banken som det har gjort med Volda-avdelinga til Nordea. På sikt så forsvinn den, seier Ann Helen Sunndalsfoll.