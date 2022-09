September er barnekreftmånaden

Kvar september arrangerer Barnekreftforeininga «Løp for meg» for å setje fokus på saka og samle inn pengar til det viktige arbeidet dei driv. I 2019 arrangerte Folkestad IL løpet til ære for Astrid, i åra etter at ho fekk tilbakefall og døde har bestevenninna Christina Dale halde fram med å springe for barnekreftsaka og Astrid.