- Ser ikkje at denne saka utmerker seg

Ein av tre eigarar i Hornindal Eigedomsutvikling AS, Stig Olav Lødemel. Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy

Medeigar i Hornindal Eigedomsutvikling AS, Stig Olav Lødemel, seier han ikkje har nokon kommentar til det som vart sagt i kommunestyremøtet anna enn at han er openbert ugild i saka. – Vi har kontakta kommunen som utbyggjarar, og ut over det har eg ikkje hatt med saka å gjere.