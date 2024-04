Serieopnar mot Hovdebygda

Førre sesong enda med skuffelse og nedrykk. No har Volda ambisjon om å rykke rett opp igjen til NT-ligaen, og fredag kveld startar dei sesongen med lokaloppgjer på bortebane.

Publisert: 19.04.2024 kl 13:03

Grunna NM-kampen mot Hødd har Volda sin seriestart i 4. divisjon vore utsett ei veke, men fredag kveld er det klart for lokaloppgjer på bortebane i Hovdebygda.

Volda rykte ned frå Norsk Tipping-ligaen i fjor og har ambisjon om å rykke rett opp igjen.

Hovdebygda enda rundt midten av tabellen i 4. divisjon i fjorårssesongen, og tapte 5-0 mot Volda i første NM-kvalifiseringsrunden i mars.

Men trass at Volda er store favorittar, vil ikkje trenar Arild Hagen Bakke ta noko som helst for gitt.

– Dette vert ein heilt annan kamp. Vi møter eit Hovdebygda-lag som kjem frå ein sterk 5-0 siger på bortebane mot SIF/Hessa, og som er på ein heilt annan stad med tanke på treningsmengd enn sist vi møttest. Det vert ingen enkel kamp mot HIL på fredag, slår han fast.

– Vi har sett oss høge mål

To av dei andre laga som har ambisjonar om opprykk er Herd og Volda sin kjæraste nabo, Ørsta.

Og medan Volda møtte Hødd i NM førre veke, spelte Herd og Ørsta 0-0 i serieopninga i 4. divisjon.

– Er det viktig å kome godt i gang og utnytte at dei to andre opprykksfavorittane tapte poeng mot kvarandre?

– Vi kan ikkje ha fokus på andre lag sine resultat no. Vi kan berre bry oss om oss sjølve, og det einaste som tyder noko for oss er å få eit godt resultat og ein god prestasjon mot Hovdebygda. Vi har sett oss høge mål for sesongen, og skal vi nå dei så kan det ikkje vere fordi andre lag har tapt eller gitt frå seg poeng i uavgjortkampar. Vi må ordne det sjølv, og det har vi planar om å gjere!

Skadesituasjonen er uendra

Volda-trenaren fortel at laget har hatt ei god treningsveke, og at spelarane gler seg til å kome i gang med seriespelet.

– Spelarane fekk ein ekstra fridag etter Hødd-kampen, men vi har hatt tre økter, den siste i dag, og gler oss veldig til fredag kveld og serieopninga, seier Hagen Bakke.

– Skadesituasjonen er den same som den var før Hødd-kampen. Men dei som er ute kjem stadig nærare, anten til trening med ball eller full trening, seier han.

– Dei fleste som er skada er veldig flinke og disiplinerte til å trene på styrkerommet samtidig som vi trener, slik at vi klarer å oppretthalde det sosiale med gjengen. Men det gir også oss trenarar ei betre oversikt over kva god jobb dei gjer for å kome raskast mogleg tilbake frå skade.

– Betre og betre for kvar veke som går

Overgangsvindauget i norsk fotball er for lengst lukka, og Volda har valt ein tydeleg «Volda-profil» på spelartroppen.

Men fleire har forlate førstelagsstallen enn som har kome inn, og vi spør Hagen Bakke om styrkar og svakheiter i den nye troppen.

– Vi har ikkje noko tydelege svakheiter, vi er ganske tynt besatt i enkeltposisjonar, men vi har heile tida nye unge spelarar som knekk kodar og som trenar godt, så vi får betre og betre dekning for kvar veke som går. Vi har nokre spelarar ute med skade før fredagens kamp, men skal likevel mønstre eit sterkt lag.

Forventningar til unge talent i klubben

– Korleis vil de bruke Volda 2 i årets sesong? Er det unge spelarar du har store forventningar til denne sesongen?

– Volda 2 vil ha same funksjon som i fjor. Det er ein rekrutteringsarena for unge spelarar som bankar på døra til 4. divisjonslaget. Det vil forhåpentlegvis også bli fleire spelarar frå førstelagstroppen som spelar på Volda 2 for å få kamptrening, men også endå meir erfaring i seniorsamanheng. Vi har nokre spelarar som tek steg, og utan å namngje nokon så er det absolutt tre-fire unge spelarar vi håpar får spelt mest mogleg 4 div. i løpet av året.