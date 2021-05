Sinte og skuffa over ordførar-uttale

Dei som driv handel i Volda sentrum reagerer på at ordførar Sølvi Dimmen (Sp) omtala sentrumshandelen som ei katastrofe under førre formannskapsmøte. – Ein gjer ikkje akkurat Volda til ein attraksjon når ein kjem med slike uttalar. Det gjer noko med korleis andre ser oss, seier dagleg leiar av Sunkost Volda, Janne Moe.

Publisert: 25.05.2021 kl 16:38

– Eg tykkjer det rett og slett er «knødete» å ha ei slik negativ haldning før ein har sett seg inn i fakta, seier Janne Moe i Sunkost Volda.

Saman med omtrent alle handelsdrivande i Volda sentrum var ho tysdag ettermiddag møtt opp på Sivert Aarflot-plassen for å syne skuffelsen over ordføraren sin uttale.

Den kom under debatten i formannskapet om detaljreguleringsplanen for Voldaportalen. Ordførar Sølvi Dimmen (Sp) omtala då handelen i Volda sentrum som «ei katastrofe».

- Utfordringa er å bygge eit sentrum som heng saman, ikkje indre og midtre soner Eg tenkjer at det ikkje er ei motsetning mellom denne utbygginga og sentrum. Det eine er føresetnad for det andre. Handelen i sentrum er ei katastrofe. Den er død for lenge sidan. Så eg er glad for at noko er med på å løfte Volda, både på handel og på attraktivitet, sa ordføraren.

- Vi treng ein ordførar som er med på laget!

- Om det stod så dårleg til så skulle ein tru at fleire sentrums-butikkar hadde gått konkurs under koronapandemien. Eller at fleire opplevde nedgang i omsetninga. For min del har eg opplevd ei auke på 25%, trass periodar der dei tilsette har vore permitterte og eg har vore åleine i butikken. Det kjem folk frå heile Søre Sunnmøre, og dei seier dei kjem til Volda på grunn av butikken. Omsetninga syner at det er mange kundar. Det er langt frå daudt!, seier Moe.

– Og det er mange flinke butikkdrivarar i Volda som opplever det same. Vegen framover er heller å løfte opp Volda og snakke om alt som er bra. Vi treng ein ordførar som er med oss på laget!

Men sentrumshandelen var ikkje død…

Tor Olsen seier han blir både forundra og skuffa over haldninga til handelen i Volda sentrum.

– Eg representerer eit firma som har drive i Volda i over hundre år. Og vi har levert positive resultat kvart år. Vi har betalt skatt til Volda kommune og vore ein viktig bidragsytar til arbeidsplassar. Handelen er ein av dei store arbeidsplassane i Volda, så når ein får høyre at sentrumshandelen ikkje er noko, då stemmer ikkje kartet med terrenget. Slikt gir ein stor signaleffekt. Ein ordførar skal vere ein representant for Volda, ikkje ein som snakkar ned dei som driv i kommunen, seier han til Møre.

– Ein kan gjerne ønskje at her skulle vore fleire butikkar og meir aktivitet, men handelen møter utfordringar over heile verda, ikkje berre i Volda. Ein konkurrerer med store kjøpesenter og store, internasjonale selskap som driv netthandel, seier Olsen.

- Når dette er ei utfordring overalt, då er det skuffande at ordføraren vår går ut slik og gjer det motsette av det handelen har bruk for.

- Spør oss først!

Beskjeden frå handelsstanden i Volda sentrum vert sett fram av Torill Hasfjord Bjørneset.

I august har familien hennar drive butikk i Volda sentrum i 50 år, og har omstilt seg for dei utfordringar som har kome undervegs.

– Spør oss først!

- Ikkje kom med bastante uttalar før ein snakkar med dei som driv aktivt. Det er mange aktørar som har vore lenge i Volda. Tor Olsen er ein. Gullsmeden er over hundre år, Cubus og Rønnestad har lange røter i Volda sentrum. Bokhandelen går så det susar. Det er mange som driv godt. Så skuffelsen blir stor når det er slikt eit valdsamt sprik mellom den røynda vi som driv handel opplever, og den forståinga dei har i kommunen, seier Hasfjord Bjørneset.

– Dette er ikkje første ordføraren som har snakka slik som dette, og eit veit ikkje korleis vi kan bøte på det. Men samtalar med handelsstanden vil vere eit utgangspunkt. Så finnes det andre tiltak kommunen rår over, som t.d. parkering og tilgjenge i sentrum, og prosessar for å sjå på grunntilhøva i sentrum.