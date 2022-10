Skote over halve kvoten

Magnus E. Vassbotn fortel at her er eit bilete frå ein vellukka dag på skogen no i år, på valdet her heime. Dyra er kolle, kalv og fjorskolle, som er dei typane dyr som viltforvaltninga ynskjer at ein skal prioritere å skyte (hodyr og ungdyr). Dei siste par åra har denne typen dyr vore vektlagt i kvotetildelingane, som eit verkemiddel for å redusere bestanden. Tidlegare har det vore meir jamt fordelt mellom alder og kjønn. (Foto: privat)