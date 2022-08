Møre

Teikning laga av Odd Karstein Fløtre av kystfort-anlegget på Berkneset, etter skisse og samarbeid med Asbjørn Lid. (Arkiv)

Bekymra for mangelfull sikring ved Festung Berknes:

– Slik det er no er ikkje greitt

Bunkersanlegget på Berkneset har fått skilt og er med det vorte meir tilgjengeleg for allmenta, men så langt er det ikkje gjort mykje for å sikre anlegget. Nabo Harry Bjerknes er bekymra for at nokon kan skade seg.