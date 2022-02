Sjur Haug (nr. 3 f.v.) slo maratonrekorden til Ørsta IL Fridrett under Zurich Máratón Sevilla.

Her står han saman med frå v. Are F. Bjørgum, Frode Fuglehaug, Sjur E. Haug, trenar Sverre Hoggen, Levi-André Leite, Kenneth A. Holsæker og Ole-Christian Heltne. Foto: Privat