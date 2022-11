Møre

Sofaar på feil stad

Sofagruppa ber preg av å vere klar for søppelplassen, men kom seg ikkje heilt dit.

På spasertur rundt Hovdevatnet for eit par veker sida vart Roar Rønning merksam på at nokon hadde sett frå seg to sofaer med puter ved skogsvegen som går parallelt med hovudvegen, omtrent på baksida av trollet.