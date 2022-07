Møre

Søkjer rammeløyve for nytt forretningsbygg på Øvre Rotset

Det er søkt rammeløyve for L-bygget på Øvre Rotset Næringsområde. I tillegg er det søkt om bygging av Burger King, Uno X stasjon med vaskehall og 156 parkeringsplassar. (Skisse: Retail2 AS/Rotset Eigedom AS)

Retail2 AS og Rotset Eigedom AS søkjer rammeløyve for oppføring av forretningsbygg på Øvre Rotset Næringsområde. Bygget skal huse Brændes Rørleggarforretning og andre leigetakarar.