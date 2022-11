Møre

Språkrådet vil ha norske namn på Black Friday og Black Week

«Black Friday» og Black Week» har enno ikkje noko namn på norsk. Det ønskjer Språkrådet å endra på. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

Black Week og Black Friday er amerikanske konsept som har slått godt an i Noreg. No vil Språkrådet at dei skal ha heimlege namn.