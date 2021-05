– Vi har gjennom mange år investert betydeleg med både pengar og dugnadsinnsats på bana i kulturhuset. Vi mister mykje, og det å skulle starte på nytt ein annan stad er eit stort og tungt løft for ein pistolklubb. Vi er difor heilt avhengige i å snarast få på plass ny lokasjon.

Publisert: 26.05.2021 kl 07:00

Det skriv Ørsta/Volda Pistolklubb i eit brev til Ørsta kommune. No når ny Ørsta vidaregåande skule og kulturhus skal byggjast, mister både Ørsta skyttarlag og pistolklubben lokala sine i dagens kulturhuskjellar.

– Vi hadde eit håp om at vi no skulle få ei avklaring på status og vidare framdrift når det gjeld ny skytebane i Ørsta. Sjølv om det enno er ei lita stund til vi misser skytebana vi i mange år har hatt i kulturhuskjellaren, hastar det no for oss å få klarheit i kvar vi står og kvar ei ny bane kan byggjast. Vi ynskjer oversikt over kva midlar kommunen og andre kan gå inn med slik at vi kan få fullført planlegginga og finansieringa av ny bane saman med Ørsta skyttarlag.

Bed kommunen prioritere eit nybygg til skyttaridretten

Det har vore diskutert eit par moglege løysingar, men slik klubben ser det per i dag er det einaste realistiske eit nybygg i nærleiken av Ørsta sentrum.

– Dette er ein omfattande prosess, og vi treng all den tid vi kan for å kome i mål. Å verte ståande ei kortare eller lengre periode utan innandørs skytebane vil for Ørsta/Volda Pistolklubb vere ei fullstendig katastrofe både for økonomien og med tanke på rekruttering, heiter det i brevet.

Ørsta/Volda Pistolklubb er ein relativt stor pistolklubb med om lag 200 medlemmar, og skyting er ein av dei største idrettane i Ørsta kommune, både gjennom idrettsforbundet og DFS.

– Det vil sjølvsagt ha store konsekvensar for heile skytesporten i regionen om vår klubb skulle verte sett ut av spel, vert det poengtert.

Pistolklubben fortel vidare i brevet at dei hadde stor tru på at ein ville få klarheit i heile situasjonen og kvar ny bane kan byggjast, før sommarferien. No er klubben utolmodige og viser til at alt no avheng av nytt lokale.

– Tippemidlar er sjølvsagt også ein viktig del av dette. Alt heng saman med å få disponibelt nødvendig areal og avtalar på plass. Vi bed om dette no vert prioritert av kommunen, slik at vi får tid til å få på plass eit funksjonelt og prisgunstig anlegg.