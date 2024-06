– Dette er den største deltakinga vi har hatt nokon sinne utanom i koronaåra, då fleire andre løp var avlyste og ikkje kunne gjennomførast, seier arrangør Arve Haugland. Laurdag vart Ørsta Fjellmaraton, fjelløpet med helse- og heieplikt, arrangert for niande gang.

Publisert: 11.06.2024 kl 05:00

Totalt deltok det 141 løparar i dei ulike distansane maraton, halvmaraton og kort løype i Ørsta fjellmaraton laurdag. I tillegg deltok det 35 i barneløpet.

Steinar Thorsen og Hanne Ørstavik var dei raskaste i maratonen, og Trym Dalset Lødøen og Hildegunn Hellenes kom først i mål på halvmaratonen.

Hanne Østvik og Steinar Thorsen var først i mål i maratonen. Foto: Ørsta Fjellmaraton

Deltakarar frå heile Sør-Noreg

Til løpet med start- og målområde på garden til Haugland og familien på Barstad i Follestaddalen deltok både fleire som kjem att år etter år og nye debutantar. Det kom tilreisande heilt i frå Trondheim, Bergen og austlandet for å springe i Sunnmørsalpane.

– Fleire deltek sidan løpa her har ein lågare terskel for å vere med. Det er rimeleg å delta og ein har høve til å byrje tidlegare om ein vil bruke litt lengre tid enn dei som spring heile vegen, seier Haugland.

Full fart i Ørsta Fjellmaraton. Foto: Ørsta Fjellmaraton

Arrangørane retta ein stor takk til dugnadsgjengen blant hyttefolket som òg i år hadde drikke- og matstasjon på Mosetra.

– Ein månad før start var vi nervøse for om det kom til å verte noko særleg sidan det var veldig få påmeldte. Men det vart over all forventning. Vi vil fortsette å arrangere fjellmaratonen så lenge det er interesse for det, seier Haugland.