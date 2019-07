Stor pågang på reisebyrået

Med ein så kald og våt sommar som vi har hatt hittil i år, er det mange som flyktar til varmare strøk. Det merkast godt ved reisebyrået Berg-Hansen Nordvest AS i Volda.

Publisert: 16.07.2019 kl 07:00

Sjølv om sola glimta til og varma godt i helga, så har sommarvêret hittil vore skuffande – særleg om ein samanliknar det med fjoråret.

Færre planla sommarferien i god tid i år, noko som har gjeve eit uvanleg rush av feriebestillingar i juli. Fleire reiseselskap melder om kraftig vekst i feriebestillingar for heile landet, og dette merkast godt også lokalt.

– Det har vore stor pågang av bestillingar og svært hektisk her dei siste fire vekene. Fleire har teke høgde for at årets sommar skulle verte like varm og fin som fjorårets, og dessutan har det dei seinare åra verte veldig populært med Noregsferie. Men med eit så kaldt sommarvêr, er det mange ynskjer å reise vekk for ei veke med sol, fortel Magni Solheim, reiserådgjevar ved Berg-Hansen Nordvest AS.

Nesten utseld frå Vigra

Vigra tilbyr charterturar mellom anna til Tyrkia, Bulgaria, Hellas, Spania og Kroatia, men allereie frå starten av juli av var dei fleste flya fullbooka.

– Alt frå Vigra byrjar å verte utseld. Ein kan vere heldig å finne nokre få seter her og der, men mange må nok diverre vente til august før dei kan reise på chartertur frå Vigra. I august byrjar det som regel å lausne, seier Solheim.

Ho fortel at mange dermed vel å reise turen om Oslo i juli for å få plass på charterreisene, og at ein dessutan har fleire destinasjonar å velje mellom frå Gardermoen.

– Om ein er villig til å betale, kjem ein seg alltids på tur.

Cruise i vinden



Utanom charterturar, merkar Berg-Hansen Nordvest stor pågang av cruisebestillingar.

– Cruise er blitt veldig populært. Det er mange flotte destinasjonar å velje mellom, og det er mange som set pris på å sjå fleire stadar i løpet av ferien, fortel Solheim.

Men dei som kjem innom i desse tider for å bestille cruise, ser nok ikkje føre seg å reise i sommar. Cruiseturar må planleggjast i god tid i førevegen.

Solheim merkar elles stor pågang av folk som vil på storbyferie, gjerne til USA.

– USA-turar sel vi mykje av til ulike destinasjonar. Familiar likar seg godt i Orlando, somme har fjern slekt i USA dei ynskjer å besøkje, og andre igjen har born som studerer i USA.

Oppsving for Tyrkia

Det er alle slags kundar innom reisebyrået i Volda.

– Her er det både familiar, einslege, eldre og unge. Vi byr i prinsippet på det meste – cruise, charter, storbyferie, turar i fjellheimen og buss- og togferiar. Vi syr saman pakkar etter kundane sine ynskje, og kjem med tips for dei som ikkje heilt ser føre seg ein destinasjon.

Ifølgje ei undersøking gjort av Kantar TNS, svarer 63 prosent av dei 1.000 spurde at terrorhendingar påverkar deira reiseval, men ikkje av destinasjonane i vesten. Solheim merkar ikkje noko til terrorfrykt blant innbyggjarane i Volda.

– Etter nokre år gløymer ein litt av at det har vore terror i landet. Tyrkia, til dømes, har teke seg opp att, og Vigra har flygingar dit i sommar.

– Korleis er det å stå her å sjå at andre får rømme til varmare strøk, då?

– Det går fint. Det er kjekt å hjelpe kundane mine til å få kome seg på ferie før eg sjølv tek ferie. Eg føretrekker å ta ein sein ferie, avsluttar Solheim.