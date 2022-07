Møre

Furene AS:

Stor skiltproduksjon

Skilt i rustfritt stål som vert merka med laserstråle.

I sommar har Furene AS hyra inn ferievikarar for å halde oppe produksjonen av skilt til merking av teiner, då bestillingane har rent inn. – Til saman har vi produsert om lag 3.000 slike sidan februar, og eit par tusen av bestillingane har kome dei to siste månadane, fortel Børge Sætre, avdelingsleiar i Furene AS.