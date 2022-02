Møre

Storstilt musikaloppleving i Volda si nye storstove

Kjensler innepakka i song, dans og musikk fylde publikum sine hjarte måndag kveld. Då premieren var over hadde publikum fått ei etterlengta stor dose av kulturell oppleving. Ikkje tvil i at det gjorde ekstra godt no når koronarestriksjonane akkurat vart fjerna.