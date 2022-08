Møre

Sommarpraten:

Stortrivst på Lauvstad

Jana med eit utval sommarblomar hjå Coop Lauvstad.

For om lag ti år sidan bestemte tyske Jana Allecke og mannen hennar seg for å reise frå det kjente og kjære og vende snuten mot Noreg og Lauvstad. Det har dei ikkje angra på: – Vi trivst veldig godt her, seier Jana.