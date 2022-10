Møre

Styrkar Forsvaret sin beredskap i Noreg

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Helene Hoddevik Mørk / Statsministerens kontor

Under ei pressekonferanse måndag kunngjorde Regjeringa at det er avgjort at Forsvaret hevar beredskapen sin, og går over til ein ny fase i sitt planverk frå 1. november. Dette skjer etter faglege råd frå forsvarssjefen. Det betyr at Forsvaret sin aktivitet vert tilpassa den alvorlege tryggleikssituasjonen Europa er i.