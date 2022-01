Møre

SFU Ørsta om rivinga:

- Svært graverande og trist

Denne leveggen og platting tilknytt eit gamalt naust ved Sæbønesstranda må no rivast, etter endeleg vedtak frå statsforvaltaren i Trøndelag. (Foto: privat)

Leveggen og plattingen tilknytt eit naust ved Sæbønesstranda må no rivast, etter endeleg avgjerd frå statsforvaltaren i Trøndeleg. – Det triste her er at ingen vann noko ting i denne saka, seier Alexander Riise Olsen (Ap).