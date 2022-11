Møre

Svenske elvar gir dyr straum

Årsaka til den høge straumprisen finn vi i Nord-Sverige.

Etter ei periode med forholdsvis snille straumprisar her i området, skaut dei i vêret måndag. Hos den lokale leverandøren Wattn låg prisen på nesten 4 kroner per kilowattime i morgontimane, og heldt seg på godt over to kroner utover ettermiddagen og kvelden.