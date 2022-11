Møre

Ose 60 år:

- Takk for innsatsen, Eldrid

Eldrid Ose får blomar frå dagleg leiar Tor Egil Meland. Sonen Trond Ose (t.h.) jobbar framleis i bedrifta som takstmann.

I 1962 flytta Magnar Ose heim til Ørsta for å starte eiga bedrift. I dag har Ose AS over 20 tilsette, fleire avdelingar og er stadig i utvikling.