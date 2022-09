Møre

Førebels ingen planar om fjernstyring

Ørsta Volda lufthamn, Hovden. (Arkivfoto)

Avinor gjennomfører no ei rekke tiltak for å modernisere og effektivisere verksemda si. Blant tiltaka er fjernstyring av tårna på 15 ulike flyplassar rundt om i Noreg. Per i dag er ikkje Ørsta Volda lufthamn på denne lista.