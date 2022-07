Møre

To NM-debutantar frå Volda rideklubb

Marina Volle Solvang og Kaisas Hera. Foto: Privat

Marina Volle Solvang og Hedda Ose er klare for sitt første Fjordhest NM. Begge gler seg stort, og målet er ei god oppleving for både to- og firbeinte.