Ny vending i tinghus-saka:

Tømrer Eiendom AS vil kjøpe «Dæhlie-tomta»

Sisa Invest AS ønskjer å byggje nytt tinghus i Volda og leige ut til Domstolsadministrasjonen. (Skisse: Sisa Invest AS)

Tømrer Eiendom AS har fått nei frå Volda kommune til å bruke tidlegare butikklokale på Skjellebreida til nye domstolslokale. No ønskjer dei å kjøpe tomta kommunen har sett av til Bjørn Dæhlie-selskapet Sisa Invest AS for å byggje tinghus.