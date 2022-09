Møre

Topptrenar med sans for breiddefotball, fjell og poesi

Lars Arne Nilsen med stolte sunnmørsalpar og Hjørundfjorden i bakgrunnen. Foto: Privat

Lars Arne Nilsen har vore fotballnomade på Vestlandet i over 40 år, både som spelar og trenar. – Ein ting har eit langt fotballiv lært meg. Det er like viktig, og like moro, å vinne ein kamp i 7. divisjon som i Eliteserien, seier han.